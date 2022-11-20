В Китае впервые за полгода умер заболевший коронавирусом

Beijing Daily: в Китае впервые с мая умер пациент с коронавирусом

В Китае впервые с мая умер пациент с коронавирусом, сообщила официальная газета партийного комитета Пекина Beijing Daily.

Заболевший 87-летний мужчина умер в Пекине 19 ноября. Диагноз поставили 11 ноября, тогда у него проявлялся только сухой кашель. Через два дня у него подтвердили пневмонию. К 19 ноября она развилась до тяжелой бактериальной инфекции в легких, у мужчины возник септический шок.

12 ноября после некоторых послаблений для въезжающих в страну в Китае выявили максимальное c апреля количество случаев COVID-19. Вспышки заболевания замечены в таких ключевых городах, как Пекин, Гуанчжоу и Чунцин.

В начале ноября в китайских социальных сетях стали распространяться слухи об отмене локдаунов после публикации скриншотов с неподтвержденным планом открытия страны, что спровоцировало двухдневный резкий рост акций китайских компаний суммарно на 450 миллиардов долларов.