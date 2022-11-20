Лидер «Патриотов» Филиппо потребовал прекратить помогать Киеву из-за провокаций на ЗАЭС

Франция должна прекратить военную помощь в интересах Киева на фоне провокаций Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожской АЭС (ЗАЭС). Отменить поставки потребовал лидер оппозиционной французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в личном Twitter-аккаунте.

«Киев вновь обстреливает Запорожскую АЭС и прибегает к провокациям. Если мы продолжим финансировать и вооружать украинского президента Владимира Зеленского, то все может очень плохо закончиться», — резюмировал политик.

Ранее Филиппо возмутился просьбе украинского лидера к Европейскому союзу (ЕС) о предоставлении Киеву «новых миллиардов», чтобы «пережить зиму», и назвал это бредом. Кроме того, Филиппо призвал Зеленского заткнуться, упрекнув его в «безумной лжи про ракету в Польше».