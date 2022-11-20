Во Франции предупредили о последствиях поддержки Зеленского после обстрелов ЗАЭС

Лидер французских «Патриотов» Филиппо: провокации Зеленского на ЗАЭС закончатся плохо

Лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо предупредил о последствиях поддержки президента Украины Владимира Зеленского после обстрелов Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом он написал в Twitter.

«Зеленский снова начал бомбить Запорожскую АЭС. Он создает провокации одну за другой. Это плохо закончится, если мы продолжим поставлять оружие и финансировать его!» — заявил политик.

Кроме того, Филиппо обратил внимание на то, что украинский лидер посчитал «странными» попытки устроить переговоры по прекращению конфликта. «Марионетка НАТО вышла из-под контроля! После басни о русской ракете в Польше новая попытка спровоцировать тотальную войну!» — добавил он.

Ранее Филиппо заявил, что Европа больше не может себе позволить помогать Украине, поскольку сама впадает в нищету.