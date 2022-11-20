Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:30, 20 ноября 2022Мир

Во Франции предупредили о последствиях поддержки Зеленского после обстрелов ЗАЭС

Лидер французских «Патриотов» Филиппо: провокации Зеленского на ЗАЭС закончатся плохо
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо предупредил о последствиях поддержки президента Украины Владимира Зеленского после обстрелов Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом он написал в Twitter.

«Зеленский снова начал бомбить Запорожскую АЭС. Он создает провокации одну за другой. Это плохо закончится, если мы продолжим поставлять оружие и финансировать его!» — заявил политик.

Кроме того, Филиппо обратил внимание на то, что украинский лидер посчитал «странными» попытки устроить переговоры по прекращению конфликта. «Марионетка НАТО вышла из-под контроля! После басни о русской ракете в Польше новая попытка спровоцировать тотальную войну!» — добавил он.

Ранее Филиппо заявил, что Европа больше не может себе позволить помогать Украине, поскольку сама впадает в нищету.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Определился лидер на выборах президента Казахстана
Нарколог заявила об опасности безалкогольного пива для некоторых групп людей
В США предупредили об охладевании к Зеленскому
Стоимость затрат на терминалы СПГ в Германии увеличилась вдвое
В Косово начнут штрафовать водителей с сербскими номерами
Назарбаев поздравил Токаева с победой на выборах президента Казахстана
Байден назвал вооруженные нападения в США эпидемией
В США назвали разницу между Россией и Украиной
Роналду назвал самую запоминающуюся победу в карьере
Полицейские задержали устроившего стрельбу в ночном клубе в Колорадо
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.