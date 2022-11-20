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22:48, 20 ноября 2022Мир

В США предупредили об охладевании к Зеленскому

Экс-сотрудник Госдепа Киммейдж: США охладеют к Зеленскому из-за его нереалистичных целей

Фото: пресс-служба президента Украины

Власти США охладеют к президенту Украины Владимиру Зеленскому после того, как осознают, что его цели невозможно претворить в жизнь. Об этом журналу Newsweek рассказал бывший сотрудник госдепа США, профессор Католического университета Америки Майкл Киммейдж.

Он пояснил, что считает «голливудским сценарием» вариант быстрого завершения украинского конфликта. «А этого не предвидится», — заявил экс-дипломат.

Пока что, отметил Киммейдж, американский истеблишмент верит, будто Киев сможет в кратчайшие сроки одержать победу, и лишь это удерживает популярность Зеленского на высоком уровне. Дальше Зеленскому будет все сложнее поддерживать этот миф, и Западу пора подыскивать другую опору, резюмировал профессор.

Ранее Киммейдж рассказал «Ленте.ру», что Россия и Украина могут заключить перемирие на зимний период, так как это будет отвечать военным целям. По его предположению, на данном этапе Украина и Россия очень далеки от соглашения об условиях будущего мира. Москва навряд ли откажется от новых территорий, а Киев не откажется от заявленной цели по возвращению к границам даже не до февраля 2022 года, а до 2014 года, добавил он.

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Марина Совина
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