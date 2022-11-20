Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
03:22, 20 ноября 2022Россия

В ЛНР заявили о важности властей Украины контролировать использование интернета

Депутат ДНР Баевский: властям Украины важно контролировать использование интернета

Фото: Pixabay

Подполковник Народной милиции ДНР, депутат парламента республики Андрей Баевский рассказал ТАСС, что властям Украины крайне важно контролировать использование интернета в стране, поскольку система военной связи страны основана на интернет-каналах.

«Дело в том, что на Украине были построены многие системы связи именно военного назначения, которые в основе имели телекоммуникационные каналы сети Интернет. Потому сам доступ к сети Интернет и приобрел такое значение», — заявил политик.

Он также напомнил, что в ряде стран практикуется отключение интернета в случае начала массовых беспорядков, что позволяет добиться ощутимых результатов. По словам Баевского, с его помощью можно воздействовать на мнения людей, а иногда даже организовывать диверсии и теракты.

Ранее бывший премьер-министр Японии Есиро Мори заявил, что украинский президент Владимир Зеленский виноват в том, что происходят с жителями его страны из-за продолжающегося конфликта с Россией. Он уточнил, что действия украинского руководства вредят людям.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Правительство Украины объявило о начале эвакуации жителей Херсона
Раскрыта причина первого в истории Земли вымирания
В ДНР рассказали о вреде бесконтрольной закупки средств связи для военных
В Казахстане начались выборы президента
Назван способ спасти кожу в отопительный сезон
Экономика наиболее пострадавшего от санкций региона России стабилизировалась
Маск восстановит аккаунт Трампа в Twitter
Маск сообщил об атаке ботов из-за опроса о восстановлении аккаунта Трампа
Стало известно о планах Маска возобновить увольнение сотрудников Twitter
Названа лучшая валюта для покупки до Нового года
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.