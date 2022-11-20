Депутат ДНР Баевский: властям Украины важно контролировать использование интернета

Подполковник Народной милиции ДНР, депутат парламента республики Андрей Баевский рассказал ТАСС, что властям Украины крайне важно контролировать использование интернета в стране, поскольку система военной связи страны основана на интернет-каналах.

«Дело в том, что на Украине были построены многие системы связи именно военного назначения, которые в основе имели телекоммуникационные каналы сети Интернет. Потому сам доступ к сети Интернет и приобрел такое значение», — заявил политик.

Он также напомнил, что в ряде стран практикуется отключение интернета в случае начала массовых беспорядков, что позволяет добиться ощутимых результатов. По словам Баевского, с его помощью можно воздействовать на мнения людей, а иногда даже организовывать диверсии и теракты.

Ранее бывший премьер-министр Японии Есиро Мори заявил, что украинский президент Владимир Зеленский виноват в том, что происходят с жителями его страны из-за продолжающегося конфликта с Россией. Он уточнил, что действия украинского руководства вредят людям.