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04:10, 20 ноября 2022Россия

Экономика наиболее пострадавшего от санкций региона России стабилизировалась

Решетников: пострадавшая от санкций экономика Калининградской области стабилизировалась

Фото: Минэкономразвития России

Экономика наиболее пострадавшего от санкций региона РоссииКалининградской области — стабилизировалась. Об этом заявил министр экономического развития России Максим Решетников, его слова приводятся на сайте ведомства.

«В Калининградской области региональным властям удалось стабилизировать экономическую ситуацию, несмотря на то, что этот субъект страны больше других пострадал от западных санкций», — указал глава Минэкономразвития.

Отмечается, что по итогам десяти месяцев 2022 года отмечается положительная динамика доходов бюджета. Обеспечивается перевозка важных для региона грузов: продовольствия, товаров повседневного спроса, строительных материалов.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов указал, что благодаря решениям Минэкономразвития России почти в два раза, на шесть миллиардов рублей, выросло федеральное финансирование инфраструктурных проектов в рамках госпрограмм.

Ранее Алиханов назвал сроки восстановления сотрудничества с Европейским Союзом (ЕС), отметив, что это может занять два-три года.

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Марина Совина
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