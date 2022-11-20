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18:30, 20 ноября 2022Мир

Турецкий КПП на границе с Сирией подвергся ракетному обстрелу

TRT Haber: солдат и 2 полицейских пострадали при обстреле КПП Турции на границе с Сирией

Фото: Murad Sezer / Reuters

Турецкий КПП, располагающийся на границе с Сирией, подвергся ракетному удару, пишет РИА Новости со ссылкой на данные телеканала TRT Haber.

Речь идет о пограничном пункте «Онджупынар» в городе Килисе. По предварительным данным, в результате атаки получили ранение двое сотрудников полиции специального назначения и один солдат.

Государственное Анатолийское агентство сообщило, что за нападением стоят курдские формирования из Рабочей партии Курдистана (РПК) и «Сил народной самообороны», которые признаны в республике террористическими организациями, уточняет ТАСС.

Ранее Минобороны Турции сообщило об уничтожении базы террористов в ходе воздушной операции на севере Ирака и Сирии. Отмечалось, что удары наносились по местам базирования запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) и ее сирийского ответвления «Силы народной самообороны».

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Варвара Кошечкина
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