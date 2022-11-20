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09:51, 20 ноября 2022Мир

Си Цзиньпин указал Байдену на главную красную линию

Си Цзиньпин назвал Тайвань главной красной линией в отношениях Китая и США

Фото: Frolda / Unsplash

В ходе двусторонней встречи на Бали в рамках саммита G20 председатель КНР Си Цзиньпин заявил президенту США Джо Байдену, что тайваньский вопрос является главной красной линией в отношениях стран. Об этом сообщается сайте китайского МИД.

Так, китайский лидер разъяснил историю тайваньского вопроса и позицию Пекина. «[Глава КНР] четко указал, что тайваньский вопрос является ядром основных интересов Китая, политической основой и главной красной линией, которую нельзя пересекать, в китайско-американских отношениях», — сказано в тексте.

В связи с этим Си подчеркнул, что соблюдение норм международных отношений и трех совместных китайско-американских коммюнике является важнейшей защитой и страховкой отношений Китая и США.

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4 ноября замминистра обороны США Колин Каль, оценивая готовность Китая в ближайшие годы вторгнуться на Тайвань, выразил сомнения в том, что у Пекина имеются подобные планы.

Вашингтон считает Тайвань независимым, в то время как Пекин настаивает на том, что эти территории принадлежат ему.

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Варвара Кошечкина
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