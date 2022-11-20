Наблюдатель из России оценил проведение выборов президента в Казахстане

Наблюдатель Шевченко заявил, что выборы в Казахстане прошли без серьезных нарушений

Глава делегации наблюдателей от Совета Федерации Андрей Шевченко оценил проведение выборов президента в Казахстане. Его слова передает РИА Новости.

По словам Шевченко, выборы были организованы на очень высоком уровне, а серьезных нарушений зафиксировано не было. «Конечно, выборы можно считать состоявшимися, легитимными и соответствующими как национальному, так и международному законодательству», — добавил он.