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11:02, 20 ноября 2022Среда обитания

Восстановление жилья в Мариуполе решили ускорить

Хуснуллин: трехлетний план по восстановлению Мариуполя возможно выполнить за два года

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Трехлетний план по восстановлению многоквартирного жилья в Мариуполе планируется выполнить за два года. О решении ускорить ход работ сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил в своем Telegram-канале.

Хуснуллин два дня работал в новых регионах России: объезжал объекты, проверял ход строительства, встречался со строителями совместно с врио главы Донецкой народной республики Денисом Пушилиным.

Вице-премьер отметил, что в Мариуполе работают 28 тысяч строителей и уже сейчас восстанавливается больше тысячи объектов, а 150 домов восстановлены. Единственная проблема, с которой столкнулись в городе, — подключение к сетям, однако и этот вопрос возможно решить. Уже подано тепло в 475 домов, а в концу года тысяча объектов будут подключены к сетям.

Ранее Хуснуллин заявил, что движение от Москвы до Владимира по трассе М12 запустят в декабре.

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Екатерина Власова
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