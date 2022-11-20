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15:03, 20 ноября 2022Бывший СССР

На Украине предсказали масштабные российские атаки весной

Представитель ВВС Украины Игнат предсказал масштабные атаки ВС РФ весной
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Kostiantyn Liberov / AP

Вооруженные силы РФ с наступлением весны могут предпринять масштабные атаки против украинских военных. Такое развитие событий предсказал представитель Военно-воздушных сил (ВВС) Украины Юрий Игнат в беседе с американским изданием The Washington Post.

«Весной русские планируют атаковать нас всем, что только у них есть. Их новые ракеты будут бить по нам, пока полностью нас не уничтожат», — заявил Игнат.

По его словам, к весне Российская армия пополнит запас боеприпасов, а также обучить и полностью оснастить всем необходимым военных, призванных на службу в рамках частичной мобилизации. Кроме того, ВС России смогут успеть заменить все поврежденное вооружение.

В октябре командующий спецоперацией на Украине генерал армии Сергей Суровикин рассказал, что Российская армия методично перемалывает ВСУ. По его словам, Россия придерживается стратегии постепенного наступления.

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Варвара Кошечкина
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