Мэр Энергодара поделился планами после освобождения от должности

Мэр Энергодара Волга рассказал, что рассматривает предложение о вышестоящей должности

Мэр Энергодара Александр Волга рассказал, что рассматривает предложение о вышестоящей должности. Своими планами он поделился с «Известиями».

«Я в отпуске. Рассматриваю предложение о вышестоящей должности. Решение не принято. Люблю город и людей Энергодара», — рассказал Волга, добавив, что если он будет нужен в другом месте, то примет любой приказ вышестоящего руководства.

Ранее источник в администрации Запорожской области сообщил о том, что власти региона освободили мэра Энергодара Александра Волгу от должности. Бывшему градоначальнику также запретили оставаться на территории области. Отмечается, что данный указ подписал врио губернатора региона Евгений Балицкий.