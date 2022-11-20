Стало известно о планах Маска возобновить увольнение сотрудников Twitter
Bloomberg: Маск возобновит увольнение сотрудников Twitter с 21 ноября
Новый владелец Twitter, американский предприниматель Илон Маск планирует возобновить с понедельника, 21 ноября увольнения сотрудников компании. В этот раз сокращения коснуться работников сферы продаж, а также тех, кто занимается партнерскими отношениями, сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
По данным агентства, миллиардер обратился к руководителям отделов маркетинга и продаж с требованием уволить большую часть сотрудников. Те отказались выполнять его поручение, за что сами лишились работы.
Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается возвращаться в Twitter вне зависимости от результатов опроса, который проводит Маск. Он сообщил о намерении оставаться в собственной социальной сети Truth Social.