Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
03:42, 20 ноября 2022Интернет и СМИ

Стало известно о планах Маска возобновить увольнение сотрудников Twitter

Bloomberg: Маск возобновит увольнение сотрудников Twitter с 21 ноября

Фото: Globallookpress.com

Новый владелец Twitter, американский предприниматель Илон Маск планирует возобновить с понедельника, 21 ноября увольнения сотрудников компании. В этот раз сокращения коснуться работников сферы продаж, а также тех, кто занимается партнерскими отношениями, сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

По данным агентства, миллиардер обратился к руководителям отделов маркетинга и продаж с требованием уволить большую часть сотрудников. Те отказались выполнять его поручение, за что сами лишились работы.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается возвращаться в Twitter вне зависимости от результатов опроса, который проводит Маск. Он сообщил о намерении оставаться в собственной социальной сети Truth Social.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Правительство Украины объявило о начале эвакуации жителей Херсона
Раскрыта причина первого в истории Земли вымирания
В ДНР рассказали о вреде бесконтрольной закупки средств связи для военных
В Казахстане начались выборы президента
Назван способ спасти кожу в отопительный сезон
Экономика наиболее пострадавшего от санкций региона России стабилизировалась
Маск восстановит аккаунт Трампа в Twitter
Маск сообщил об атаке ботов из-за опроса о восстановлении аккаунта Трампа
Стало известно о планах Маска возобновить увольнение сотрудников Twitter
Названа лучшая валюта для покупки до Нового года
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.