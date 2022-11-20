Спасение провалившейся под лед россиянки попало на видео

Девушка провалилась под лед на реке Малая Кокшага в Марий Эл, ее успели вытащить из воды

Девушка провалилась под лед на реке Малая Кокшага в Марий Эл, ее успели вытащить из воды. Спасательная операция попала на видео, кадры опубликованы в Telegram-канале новостного портала «Про город Йошкар-Ола».

На появившемся видеоролике видно, как девушка находится в полузамерзшей реке без признаков жизни. Один из спасателей доплывает до россиянки, минуя льдины, и доставляет ее к берегу.

Позже пострадавшую привели в чувство и отогрели. Она не сумела объяснить, как оказалась в воде.

Спасатели в очередной раз призвали граждан не выходить на тонкий лед и соблюдать правила безопасного поведения на водоемах.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области мужчина и подросток погибли во время катания на коньках по водоему. Сотрудники российских правоохранительных органов организовали доследственную проверку.