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11:56, 20 ноября 2022Мир

В Польше похоронили убитого украинской ракетой фермера

Reuters: в Польше с военными почестями похоронили фермера, погибшего от украинской ракеты
СюжетМинобороны:

Фото: Kacper Pempel / Reuters

В субботу, 19 ноября, на юго-востоке Польши с военными почестями был похоронен 62-летний Богуслав Вос, один из фермеров, погибших от попадания украинской ракеты ПВО. Об этом сообщает агентство Reuters.

Похороны прошли в церкви деревни Пшеводовы, Вос должен был похоронен на местном кладбище. Процессия прошла с почетным военным караулом, польскими и украинскими официальными лицами, которые возложили венок у надгробия убитого фермера.

Информация о том, что на территории Польши упали ракеты, появилась 15 ноября. В результате погибли два человека. Как рассказал президент страны Анджей Дуда, ракеты могли быть выпущены силами ПВО Украины.

Официальный Киев обвинил в атаке Москву. Минобороны России отвергло обвинения и заявило, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы не наносилось.

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Виктория Кондратьева
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