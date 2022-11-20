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17:07, 20 ноября 2022Из жизни

Заседание суда прервали из-за громких непристойных звуков

Times: в Великобритании заседание суда пришлось прервать из-за громких непристойных звуков

Фото: Jason Reed JIR / CN / Reuters

В Великобритании судья прервал заседание суда из-за громких непристойных звуков, которые издавал компьютер одного из адвокатов. Об этом сообщает издание The Times.

Инцидент произошел в Королевском суде Шеффилда во время рассмотрения дела о тюремной контрабанде. 13 человек, в том числе один сотрудник исправительного учреждения, подозреваются в передаче заключенным наркотиков и мобильных телефонов.

Непристойные звуки раздались по видеосвязи, использовавшейся участниками процесса, которые не могли находиться в зале суда. Чтобы найти виновника, судье пришлось по очереди отключать микрофоны подсудимым и адвокатам.

Это определенно было порно. Все в зале суда его слышали, звуки были громкими и очевидными. Судья пытался сказать человеку, от которого они исходили, выключить микрофон. А когда шум продолжился, возмутился, внезапно отложил заседание на неделю и объявил, что на следующих заседаниях видеосвязи не будет

Очевидец

Виновник утверждает, что его компьютер взломали. «Это поразительно, с какой легкостью в наше время взламывают», — заявил он.

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Олег Парамонов
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