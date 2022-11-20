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21:50, 20 ноября 2022Интернет и СМИ

В США назвали разницу между Россией и Украиной

Обозреватель NY Калдуэлл: Россия обладает суверенитетом, в отличие от Украины

Фото: Dado Ruvic / Illustration / Reuters

Американский колумнист Кристофер Калдуэлл (Christopher Caldwell) заявил о разнице между Украиной и Россией. Свое мнение он озвучил в ходе интервью The New Yorker (NY).

Калдуэлл указал на отношение Москвы к решениям Европейского суда по правам человека. Он пояснил, что Париж или Брюссель рассматривают данный вердикт как окончательный. «Однако [президент России Владимир] Путин заявил: мы суверенная страна, примем это во внимание», — отметил колумнист. В ответ журналист издания Исаак Хотинер (Isaac Chotiner) выразил мнение, что «Украина, может, и не суверенная страна, однако Россия — суверенная».

На это Калдуэлл ответил, что «это действительно так».

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что государственный переворот, произошедший на Украине в 2014 году, привел к полной потере суверенитета. Он пояснил, что бюджет Украины почти на 40 процентов формируется за счет иностранных кредитов и займов. «Украина не способна самостоятельно обеспечивать расходные обязательства перед гражданами: зарплаты и пособия, пенсии, решение других социальных вопросов. Ситуация ухудшается», — заявил спикер Госдумы.

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Марина Совина
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