Вулкан Шивелуч на Камчатке приготовился к мощному извержению

В РАН сообщили, что камчатский вулкан Шивелуч готовится к мощному извержению

Вулкан Шивелуч на Камчатке проявляет чрезвычайную активность, это говорит о его подготовке к мощнейшему извержению, которое может начаться в любой момент. Об этом РИА Новости сообщили в Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

Согласно прогнозу специалистов, со склонов вулкана с высокой скоростью начнут сходить пирокластические потоки, а также произойдут пепловые выбросы и обвалы. В настоящее время с него уже скатываются раскаленные лавины с температурой 1000 градусов Цельсия.

«Купол вулкана сильно разогрет. В темное время суток наблюдается его свечение практически по всей его поверхности. (...) Такое состояние купола наблюдается, как правило, перед мощным пароксизмальным извержением», — рассказал директор института Алексей Озеров.

Предполагается, что пеплопады пройдут в ближайших населенных пунктах, а потоки способны пройти расстояние до 20 километров и перекрыть автотрассу Петропавловск–Камчатский — Усть-Камчатск. В связи с этим ученые рекомендуют не приближаться к вулкану на расстояние ближе 15 километров.

Ранее стало известно, что самый высокий в Евразии действующий вулкан Ключевская сопка начал выбрасывать вулканические бомбы. Специалисты отметили, что извержение началось в вершинном кратере после того, как ночью у побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,7.