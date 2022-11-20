Россиянам предложили за деньги установить недоступные для скачивания приложения

«Известия»: магазины техники предлагают установить недоступные для скачивания приложения

Магазины техники стали предлагать россиянам новую услугу — за деньги установить на смартфон недоступные для скачивания приложения, например, банковские. Об этом сообщают «Известия».

Так, в «М.Видео-Эльдорадо» готовы предоставить неограниченное число приложений за 990 рублей, приобрести такой пакет можно онлайн при оформлении покупки, с выездом на дом или в любом розничном магазине.

В re:Store рассказали, что устанавливают удаленные из App Store приложения на iPhone вне зависимости от того, где был приобретен гаджет. А в iStudio сообщили, что цена одного приложения составит две тысячи рублей.

В компании указали, что имеют доступ к скачиванию оригинальных программ, однако детали раскрыть отказались. Там уточнили, это подобная опция является одной из самых востребованных.

Эксперты полагают, что риски утечки минимальны в том случае, если клиент сам вводит свои данные. Если же он передает сведения продавцу, сразу после этого рекомендуется сменить пароли.

Ранее стало известно, что за девять месяцев 2022 года в Россию было поставлено более 500 тысяч мобильных телефонов китайского производителя Huawei, что стало рекордным количеством с 2019 года.

