В Москве мужчина до смерти избил сожительницу

На западе Москвы нашли тело 42-летней избитой женщины, задержан ее 34-летний сожитель

На западе Москвы правоохранители задержали 34-летнего мужчину, обвиняемого в убийстве 42-летней сожительницы. Об этом в воскресенье, 20 ноября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель столичного управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

По данным ведомства, вечером 19 ноября в квартире дома на Ярцевской улице нашли тело женщины с признаками насильственной смерти. Выяснилось, что пьяный сожитель избил потерпевшую до смерти.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 4 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть») УК РФ. Фигурант признал вину.

Ранее стало известно, что на Краснопрудной улице в Москве мужчина зарезал посетителя кафе и сбежал.