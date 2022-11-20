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01:15, 20 ноября 2022Мир

Британцы раскритиковали Сунака после его встречи с Зеленским

Читатели Daily Mail сочли помощь Великобритании Киеву способом отмывания денег
Риши Сунак и Владимир Зеленский

Риши Сунак и Владимир Зеленский. Фото: Ukraine Presidency/ Globallookpress.com

Читатели британской газеты Daily Mail в Twitter раскритиковали премьер-министра Великобритании Риши Сунака после его визита в Киев и встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Глава британского кабмина пообещал в дальнейшем поддерживать Украину и выделить 50 миллионов фунтов стерлингов на укрепление ПВО страны.

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Пользователи сочли, что Лондон и Киев участвуют в финансовой махинации, отмывании денег, и присваивают себе деньги налогоплательщиков Соединенного королевства.

«Тратя наши деньги на продолжение этого фарса, Зеленский не хочет мира, все, что ему нужно, это деньги, которые нужно отмыть», — заявил комментатор с никнеймом @magsholt99.

Пользователь @BrexitDuck призвал Сунака позаботиться о своих гражданах, а @poison_ivy007 задался вопросом, почему «сверхбогатая семья» премьер-министра в таком случае не делает пожертвований Украине.

«Сунак может быть с Зеленским, но большинству британцев надоело видеть, как их с трудом заработанные деньги используются для разжигания войны», — добавил @roystyn1.

Британский премьер прибыл с визитом в Киев 18 ноября. Как заявил украинский лидер, в ходе проведенных переговоров они обсудили «наиболее важные вопросы», касающиеся как безопасности их стран, так и безопасности на глобальном уровне.

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Марина Совина
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