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17:54, 20 ноября 2022Интернет и СМИ

Американский адмирал назвал самую значительную угрозу нацбезопасности США

Американский адмирал Оуэнс назвал госдолг самой значительной угрозой нацбезопасности США

Фото: Leah Millis / Reuters

В настоящее время госдолг превратился в одну из самых значительных угроз национальной безопасности США, написал адмирал в отставке Билл Оуэнс в своей статье для Washington Times.

«Самая значительная угроза нашей национальной безопасности — это растущее бремя государственного долга, проблема, которая в XXI веке увеличивается в геометрической прогрессии», — заявил эксперт.

По его словам, сейчас экономика США переживает стагфляцию, сравнимую с той, что наблюдалась в стране в годы Второй мировой войны. Так, по подсчетам специалистов, за последние 20 лет расходы Вашингтона росли быстрее, чем ВВП.

При этом большая часть всех трат финансировалась за счет заимствований. В итоге с 2000 года доля госдолга США от ВВП выросла более чем в два раза — с 55 до 122 процентов. Более того, по прогнозам, к 2050 году она увеличится почти до 200 процентов.

В начале октября сообщалось, что государственный долг США впервые в истории превысил рекордную отметку в 31 триллион долларов. Отмечалось, что держателями большей части долговых обязательств выступают частные лица: на их долю приходится свыше 24 триллионов долларов.

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Варвара Кошечкина
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