В ДНР рассказали о тенденции к стандартизации топлива в армии

Подполковник в ДНР Баевский сообщил о тенденции к стандартизации топлива в армии

Стандартизация топлива в вооруженных силах существенно упростила бы логистику, рассказал подполковник Народной милиции (НМ) депутат парламента Донецкой народной республики (ДНР) Андрей Баевский, пишет ТАСС.

По его словам, все танки используют дизельное топливо, а в отдельных случаях могут использовать практически любой вид. Он добавил, что возможность работы на различных видах топлива закладывалась в требования еще с советских времен. Баевский объяснил, что в в советское время в армии была и бензиновая техника, и дизельная, а это плохо сказывалось на логистике.

Депутат подчеркнул, что сейчас наметилась тенденция к стандартизации. Несмотря на то, что основная техника использует дизельное топливо, есть та, которой нужен бензин. «Есть еще техника на хранении и те же командирские УАЗы, например, которые требуют бензин. Потому полностью уйти от бензина мы пока не можем», — подчеркнул он.

Ранее Баевский сообщил, что закупать средства связи для военных можно только под контролем.