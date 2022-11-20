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07:27, 20 ноября 2022Россия

В ДНР назвали необходимую военным в преддверии зимы технику

Подполковник НМ ДНР Баевский: в преддверии зимы военным необходима помощь с транспортом

Фото: Alexander Polyakov/ Globallookpress.com

Подполковник Народной милиции депутат парламента Донецкой Народной Республики (ДНР) Андрей Баевский назвал технику, которая необходима военным в преддверии зимы. Он указал, что помогает любая помощь с колесным и иным транспортом. Его слова приводит ТАСС.

«Вообще любые проблемы с транспортом проявляются больше всего зимой. Все проблемные истории, которые знаю, случались в мороз, в ночь, а в Донбассе это обычно еще и слякоть какая-нибудь», — отметил офицер.

Баевский пояснил, что сохранившиеся с советских времен нормативы не отвечают многим потребностям армии, поэтому люди оказываются между молотом и наковальней. С одной стороны, снабженцы не могут давать подразделениям сверх установленных документов, с другой — реальные потребности в зоне боевых действий иные.

В целом для всех военнослужащих необходим разъездной автотранспорт, например, грузовики, поскольку жизнедеятельность роты, батальона предполагает постоянную логистику. Причем перевозка одного-двух военных или небольших грузов на «Камазе» или бронированной технике неудобна, неэкономична и демаскирует позицию.

Баевский указал, что в этом случае используется личный автотранспорт, люди в течение месяца покупают «какой-нибудь жигуленок и эксплуатируют его».

Особенно остро стоит вопрос обеспечения резиной, рассказал подполковник. Срок ее службы определяется нормативами, но в зоне боевых действий реально он совсем другой, поскольку покрышки страдают от осколков, противопехотных мин и иных опасных предметов. Поэтому любая помощь в решении проблем с транспортом полезна и актуальна для военнослужащих, резюмировал эксперт.

Ранее Баевский заявил, что военным в Донбассе не хватает хороших лопат и рабочих. Он добавил, что существует большое количество инструктажей и пособий по стрелковому делу, медицине, по выбору бронежилета или разгрузки, однако отсутствуют рекомендации по инженерному оборудованию позиций.

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Марина Совина
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