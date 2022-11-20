Число погибших в пожаре на цветочном складе в Москве выросло до трех

Число погибших в пожаре на складе у Комсомольской площади в Москве выросло до трех

Число погибших в пожаре на цветочном складе у Комсомольской площади в Москве выросло до трех. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

Тело третьего погибшего было обнаружено при разборе завалов. Предположительно, больше людей на месте возгорания нет, уточнили в экстренных службах.

Сейчас открытое горение ликвидировано. С пожаром продолжают бороться 121 человек личного состава и 42 единицы техники, включая два пожарных поезда. Превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе в районе не зафиксировано.

