Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:06, 20 ноября 2022Россия

Число погибших в пожаре на цветочном складе в Москве выросло до трех

Число погибших в пожаре на складе у Комсомольской площади в Москве выросло до трех
СюжетПожар в Москве:

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Число погибших в пожаре на цветочном складе у Комсомольской площади в Москве выросло до трех. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

Тело третьего погибшего было обнаружено при разборе завалов. Предположительно, больше людей на месте возгорания нет, уточнили в экстренных службах.

Сейчас открытое горение ликвидировано. С пожаром продолжают бороться 121 человек личного состава и 42 единицы техники, включая два пожарных поезда. Превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе в районе не зафиксировано.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
New York Times подтвердила вину Киева в убийстве российских военнопленных
Россиянин умер после приема БАДов
Бритни Спирс поделилась видео в откровенном наряде и вновь смутила фанатов
В Грузии проведут экспертизу на предмет отравления Саакашвили
Немецкий банкир заявил об опасной зависимости Европы от зарубежных банков
Архитектор оценил важность единого стиля школьных зданий
ФИФА запретила капитанскую повязку футболиста сборной Англии
Предсказана беспрецедентная скорость разрушения берегов
Число погибших при пожаре в центре Москвы выросло до пяти
Великобританию заподозрили в закупках российской нефти
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.