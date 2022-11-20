США и Канада собрались модернизировать совместную систему ПВО

Пентагон и Минобороны Канады обсудили модернизацию совместной системы ПВО

Глава Пентагона Ллойд Остин обсудил с министром обороны Канады Анитой Ананд модернизацию совместной системы противовоздушной обороны (ПВО), сообщила пресс-служба американского военного ведомства.

Как уточнили в министерстве, стороны в ходе встречи в канадском Галифаксе пообещали продолжать помогать «в укреплении безопасности и суверенитета Украины на долгосрочную перспективу». «Оба лидера обсудили опубликованную министерством обороны США стратегию национальной обороны, разрабатываемую в Канаде индо-тихоокеанскую стратегию», — отметили в Пентагоне.

Министры также коснулись модернизации совместной системы ПВО, вопроса сотрудничества в поддержке Гаити и совершенствования североамериканского командования аэрокосмической обороны (NORAD).

Ранее стало известно, что власти Канады собрались выделить Украине военную помощь еще на 34 миллиона канадских долларов (25,5 миллиона долларов США).

