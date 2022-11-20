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09:40, 20 ноября 2022Россия

Минобороны показало работы по возведению противотанковых заграждений на Украине

МО РФ опубликовало видеокадры работ по возведению противотанковых заграждений в ходе СВО
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Министерство обороны России показало работы по возведению противотанковых заграждений в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине. Соответствующие видеокадры были опубликованы в Telegram-канале ведомства.

На появившемся ролике видно, как российские военнослужащие возводят фортификационные сооружения, необходимые для предотвращения продвижения техники Вооруженных сил Украины.

Помимо этого российские инженерные подразделения строят минно-взрывные и невзрывные заграждения. Также они устанавливают бетонные конструкции на строго определенных интервалах и дистанциях.

В Минобороны подчеркнули, что фортификационные сооружения позволяют затруднять продвижение бронетехники и личного состава ВСУ и принуждать противника к совершению маршей в неразведанной местности.

Ранее ведомство опубликовало видеокадры боевых вылетов Су-35С Воздушно-космических сил России (ВКС) в ходе спецоперации.

Анна Щербакова
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