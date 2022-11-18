Минобороны показало работу самолетов Су-35С ВКС России на Украине

Минобороны опубликовало видеокадры боевых вылетов Су-35С ВКС России в ходе спецоперации

Министерство обороны показало на видео кадры боевых вылетов Су-35С Воздушно-космических сил России (ВКС) в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине. Соответствующий ролик опубликован в Telegram-канале ведомства.

На появившихся кадрах видно, как экипажи многоцелевых истребителей отрабатывают патрулирование в заданном районе и прикрытие действий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации, вертолетов армейской авиации при нанесении авиационных ударов по военным объектам и технике противника.

В Минобороны подчеркнули, что во время одного из вылетов удалось уничтожить самолет и радиолокационную станцию подсвета целей и наведения ракет ЗРК С-300 Вооруженных сил Украины.

Ранее российское военное ведомство предоставило видеокадры уничтожения бронетранспортера ВСУ ударным БПЛА. На видео видно стоящий на обочине грунтовой дороги украинский бронетранспортер, мимо которого проезжает автоколонна.