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09:21, 18 ноября 2022Россия

Минобороны показало работу самолетов Су-35С ВКС России на Украине

Минобороны опубликовало видеокадры боевых вылетов Су-35С ВКС России в ходе спецоперации

Министерство обороны показало на видео кадры боевых вылетов Су-35С Воздушно-космических сил России (ВКС) в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине. Соответствующий ролик опубликован в Telegram-канале ведомства.

На появившихся кадрах видно, как экипажи многоцелевых истребителей отрабатывают патрулирование в заданном районе и прикрытие действий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации, вертолетов армейской авиации при нанесении авиационных ударов по военным объектам и технике противника.

В Минобороны подчеркнули, что во время одного из вылетов удалось уничтожить самолет и радиолокационную станцию подсвета целей и наведения ракет ЗРК С-300 Вооруженных сил Украины.

Ранее российское военное ведомство предоставило видеокадры уничтожения бронетранспортера ВСУ ударным БПЛА. На видео видно стоящий на обочине грунтовой дороги украинский бронетранспортер, мимо которого проезжает автоколонна.

Оружие России
Анна Щербакова
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