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20:23, 21 ноября 2022Культура

Бен Аффлек и Мэтт Деймон откроют продюсерскую компанию

Бен Аффлек и Мэтт Деймон откроют продюсерскую компанию Artists Equity

Фото: Joel C Ryan / AP

Американские актеры и друзья Бен Аффлек и Мэтт Деймон планируют открыть свою продюсерскую компанию. Об этом сообщает Deadline.

Уточняется, что студия будет носить название Artists Equity. Ее основной целью станет создание «предпринимательского партнерства» с кинематографистами. Как заявили Аффлек и Деймон, которые возглавят компанию, студия будет делиться прибылью от успешных фильмов с членами съемочной группы и другими закадровыми специалистами. Еще одним принципом работы Artists Equity станет сотрудничество как с известными, так и с начинающими режиссерами.

Отмечается, что Аффлек станет исполнительным директором, а Деймон займет должность главного креативного директора.

Первым проектом студии станет лента, рассказывающая об истории создания бренда Air Jordan. Всего студия планирует выпустить три фильма в 2023 году. В дальнейшем от студии будет выходить минимум по пять картин каждый год.

Аффлек и Деймон снялись в более чем 110 фильмах, собравших в мировом прокате в сумме 10,7 миллиарда долларов. Три картины, в которых актеры приняли участие, получили премию «Оскар».

Ранее сообщалось, что Брэд Питт занялся продажей собственной киностудии.

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Дениза Мацаева
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