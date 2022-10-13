Брэд Питт занялся продажей собственной киностудии

Брэд Питт занялся поиском покупателя для собственной киностудии Plan B Entertainment

Американский актер и продюсер Брэд Питт решил продать свою киностудию под названием Plan B Entertainment. Об этом сообщает Variety.

По информации издания, поиском покупателя или инвестора компании занимается фирма Moelis & Co. О причинах продажи Plan B Entertainment, руководящие должности в которой занимают Брэд Питт и кинопродюсер Деде Гарднер, не сообщается. Известно, что у студии есть действующие контракты с Amazon Studios и MGM Studios.

Звезда фильма «Однажды в... Голливуде» основал киностудию в 2001 году совместно с бывшей супругой, американской актрисой Дженнифер Энистон. После развода в 2005-м Питт стал единоличным владельцем компании.

За время своего существования Plan B Entertainment приняла участие в создании таких фильмов, как «12 лет рабства», «Отступники», «Игра на понижение», «Если Бил-стрит могла бы заговорить» и «Война миров Z».

Киностудия актера также занималась продюсированием картины «Блондинка» с Аной де Армас в главной роли. Драма, посвященная жизни Мэрилин Монро, удостоилась 14-минутных оваций на Венецианском фестивале.