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22:26, 21 ноября 2022Россия

Кириенко и Пушилин наградили демобилизованных студентов ДНР

Сергей Кириенко и Денис Пушилин наградили демобилизованных студентов ДНР

Кадр видео: Telegram-канал Дениса Пушилина

Первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко и врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин наградили демобилизованных студентов республики и пообщались с ними. Об этом Пушилин сообщил в своем Telegrаm-канале.

В ходе совещания с Министерством образования и науки ДНР и ректорами вузов было решено, что для студентов будут составлены индивидуальные учебные планы. Важно, что студенты контрактной формы обучения будут переведены на бесплатную форму обучения.

Также Сергей Кириенко предложил, чтобы в период действия в ДНР дистанционного обучения демобилизованные студенты по желанию смогли пройти курсы в вузах других регионов России, чтобы восполнить пробелы в знаниях.

«В сегодняшней группе демобилизованных пять студентов изъявили желание продолжить службу. Подход такой: вначале всех студентов демобилизуем, и только после этого они могут, если захотят, заключить контракт», — добавил Пушилин.

Денис Пушилин подписал указ о демобилизации студентов ДНР 18 ноября. Согласно документу, с военной службы увольняются студенты, обучающихся по очной и заочной формам обучения, которые были призваны в рамках мобилизации.

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Марина Совина
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