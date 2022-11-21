Эрдоган заявил об отказе России «выполнять свой долг» в Сирии

Президент Турции Эрдоган объяснил удары в Сирии отказом России уничтожать террористов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объяснил причины спецоперации на севере Сирии, в том числе, якобы отказом России от уничтожения террористов в этом регионе. Его слова приводит газета Daily Sabah.

«Несмотря на наши неоднократные предупреждения России, которая согласно нашей сочинской договоренности 2019 года несет ответственность за уничтожение террористов на севере Ирака и Сирии, Москва отказывается выполнять свой долг», — заявил Эрдоган.

Он пояснил, что Турция «не будет молчать» и самостоятельно примет меры в отношении террористов. Президент подтвердил нанесение 12 ударов в районе Кобани и добавил, что операция будет продолжена.

Ранее стало известно, что Турция перенесла операцию на севере Сирии и Ираке на день раньше из-за расшифровки информации чиновниками США. Изначально операция была назначена на вечер воскресенья, 20 ноября.

О планах Анкары провести очередную спецоперацию против боевых формирований Рабочей партии Курдистана на севере Сирии сообщалось 15 ноября. Она стала ответом на теракт в Стамбуле 13 ноября, в которой Анкара обвиняет сирийских курдов.