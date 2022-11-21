Германия оказалась не против покупать российский газ у Азербайджана

Германия не видит проблем в покупке российского газа с поставкой через Азербайджан

Никаких проблем или противоречий в планах Евросоюза закупать газ у Азербайджана, даже с учетом того, что он может быть поставлен транзитом из России, нет. Об этом сообщили журналистам представители Минэкономики и МИД Германии, передает РИА Новости.

Они указали, что санкций против импорта российского газа в ЕС не вводили, а желание стать независимым от подобных поставок не означают запрета. Представитель внешнеполитического ведомства напомнил, что ограничены только закупки нефти и угля.

В Минэкономики ФРГ назвали вероятным транзит газа от «Газпрома», который на фоне остановки двух газопроводов в Европу («Ямал — Европа» и «Северный поток») оказался неспособен компенсировать более 40 процентов экспорта в страны дальнего зарубежья.

С 15 ноября российская компания начала поставки топлива в Азербайджан. Согласно подписанному контакту, до марта предполагается прокачать до 1,5 миллиарда кубометров. При этом сам Азербайджан поставляет газ в европейские страны и нужды в закупке топлива из России не испытывает.

В конце октября президент республики Ильхам Алиев заявил, что через пять лет Баку хочет нарастить экспорт в Евросоюз почти до 20 миллиардов кубометров в год.