Психотерапевт назвал последствия просмотра большого количества порно

Психотерапевт Шеппард заявил, что увлечение порно наносит серьезный ущерб мозгу

Увлечение фильмами для взрослых наносит серьезный ущерб мозгу и может спровоцировать повышенную тревожность, заявил психотерапевт Пол Шеппард. Его слова приводит издание LADBible.

Как отметил врач, просмотр большого количества порно буквально перепрограммирует мозг, что сопряжено с рядом негативных последствий. Любители подобных фильмов начинают по-другому воспринимать реальность и предпочитают мастурбацию под кино сексу с реальным человеком. Среди негативных последствий Шеппард также назвал повышенную тревожность, развитие эректильной дисфункции, сексуальную неадекватность и негативное восприятие тела.

Психотерапевт добавил, фильмы для взрослых — мощный стимулятор, провоцирующий повышенную выработку дофаминов в мозге. Из-за этого у человека формируется к ним привыкание. Кроме того, если часто видеть на экране кажущийся восхитительным постановочный секс, реальные половые контакты будут постоянно разочаровывать. Это, в свою очередь, неизменно скажется на общей самооценке человека и приведет к развитию комплексов, заключил Шеппард.

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