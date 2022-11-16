Психолог перечислил последствия недостатка секса в отношениях

Психолог Ланг: недостаток секса приводит к напряжению и недоверию между партнерами

Недостаток секса приводит к напряжению и недоверию между партнерами, заявил семейный психолог Сергей Ланг. В беседе с «Известиями» он перечислил эти и некоторые другие последствия редкой интимной близости в отношениях.

Ланг объяснил, что половые контакты укрепляют эмоциональную близость и способствуют гармонизации отношений в паре. По его словам, желание регулярно заниматься сексом заложено в людях генетически, и если оно возникает у супругов раз в неделю или реже, это свидетельствует о наличии проблем между ними. «Нет точного количества сексуальных контактов, которые будут говорить о высоком качестве отношений. Конечно, здесь следует учитывать индивидуальный темперамент людей. Есть люди, которым в принципе по природе нужно, например, один раз в неделю, и все хорошо», — уточнил психолог.

Как отметил Ланг, нехватка секса может привести к ухудшению взаимоотношений и даже к расставанию. Из-за «сексуального голода» между партнерами будут постепенно нарастать раздражение и напряжение, и со временем недовольство может перерасти в измены, заключил он.

Ранее врач-терапевт, доктор медицинских наук Андреа Мадуро развеяла миф об опасности занятия сексом на позднем сроке беременности. По ее словам, если нет прямого запрета от гинеколога или осложнений, интимная близость на третьем триместре ожидания ребенка не сопряжена с риском для здоровья будущей матери и плода.