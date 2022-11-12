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18:31, 12 ноября 2022Забота о себе

Развеян миф об опасности занятий сексом на позднем сроке беременности

Терапевт Мадуро заявила, что секс в третьем триместре беременности безопасен для ребенка

Фото: Anastasiia Chepinska / Unsplash

Заниматься сексом в третьем триместре беременности нормально, если нет прямого запрета от лечащего врача — это совершенно безопасно для ребенка, заявила врач-терапевт, доктор медицинских наук Андреа Мадуро. Популярный миф она развеяла в беседе с изданием Metro.

Врач объяснила, что интимная близость на поздних сроках беременности не представляет опасности или не сопряжена с рисками для здоровья ребенка, так как задеть его во время секса с проникновением невозможно. Для будущей матери половой контакт в этот период и вовсе полезен, так как во время оргазма вырабатывается гормоны счастья и любви — дофамин и окситоцин.

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Однако, по словам Мадуро, во время занятий сексом стоит помнить о технике безопасности и ограничениях из-за интересного положения женщины. «Выросший во время беременности живот может ограничить подвижность женщины и сделать некоторые сексуальные позы станут менее удобными. Если вы обнаружите, что испытываете дискомфорт, можно подложить подушку под поясницу либо выбрать другой вариант близости», — посоветовала она.

Стоит учитывать, что некоторые женщины на позднем сроке могут столкнуться с сухостью влагалища, потому мужчине придется уделить дополнительное время прелюдии и при необходимости использовать смазку, продолжила врач. По ее мнению, при покупке лучше отдавать предпочтение вариантам без парабенов, пропиленгликоля и бензола в составе, так как эти вещества могут нарушить микрофлору влагалища и увеличить вероятность инфекций.

Также Мадуро отметила, что во время беременности лучше отказаться от использования пластиковых секс-игрушек, так как в них могут содержаться фталаты, влияющие на гормональный фон. В то же время она уверила, что игрушки, изготовленные из медицинского силикона, абсолютно безопасны для здоровья женщины и ребенка, потому их разрешено использовать на любом сроке беременности.

Ранее врач-сексолог Татьяна Чернякова подсказала способ усилить эффект от упражнений Кегеля. Поможет в этом ношение специальных вагинальных шариков со смещенным центром тяжести.

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Наталья Обрядина
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