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07:00, 11 ноября 2022Забота о себе

Сексолог подсказала способ усилить эффект от интимной гимнастики

Сексолог Чернякова: усилить эффект от упражнений Кегеля поможет ношение внутри шариков

Фото: Dainis Graveris / Unsplash

Усилить эффект от интимных упражнений Кегеля помогут приложения и ношение внутри специальных шариков-тренажеров, рассказала врач-сексолог Татьяна Чернякова. Способ сделать эффект интимной гимнастики ярче она подсказала в беседе с изданием «Сибкрай».

Упражнения, разработанные американским гинекологом Арнольдом Кегелем, в самой простой вариации представляют собой попеременное напряжение (втягивание) и расслабление мышц тазового дна. Заниматься ими, по словам Черняковой, можно женщинам и девушкам всех возрастов. «Они помогут быстрее восстановиться после родов, избежать деликатных проблем в зрелом возрасте, таких как стрессовое недержание мочи, а также качественно повлияют на интимную близость», — отметила она.

К упражнениям, продолжила она, можно добавить использование вагинальных шариков со смещенным центром тяжести. «Можно ввести их внутрь и отправиться, например, на прогулку. Мышцы будут укрепляться, стремясь удержать перекатывающиеся внутри тренажера грузики», — объяснила принцип действия тренажеров она. При этом, подчеркнула врач, для ношения выбирать именно шарики со смещенным центром тяжести, а не цельные металлические или «нефритовые яйца», подходящие для коротких тренировок.

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Также она предложила обратить внимание на специальные смарт-тренажеры, синхронизирующиеся с приложением в телефоне. По словам Черняковой, в ответ на сжатие интимных мышц они вибрируют и показывают силу сжатия на экране.

Ранее клинический сексолог Мегвин Уайт раскрыла способы, помогающие усилить наслаждение во время полового контакта. Достичь вагинального оргазма во время секса с проникновением, уточнила она, помогут мастурбация и дыхательные практики.

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Александра Лисица
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