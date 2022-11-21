SLTDA: россияне стали лидерами по количеству приезжающих на Шри-Ланку туристов в ноябре

В ноябре россияне стали лидерами по количеству приезжающих на курорты Шри-Ланки отдыхающих — за первую половину месяца страна приняла более 27 тысяч туристов, при этом каждый четвертый был из России. Информация об этом появилась на сайте Управления по развитию туризма Шри-Ланки (SLTDA).

Так, с 1 по 15 ноября островное азиатское государство посетили 6,7 тысячи россиян. Вторую строчку рейтинга занимает Индия, откуда приехали 4,4 тысячи путешественников. Замыкает тройку лидеров Великобритания — оттуда на остров прибыло 2,2 тысячи отдыхающих.

В рейтинг также попали Германия (1,9 тысячи), Австралия (1,3 тысячи), Канада (1,1 тысячи), Мальдивы (886), Франция (767), США (756) и Швейцария (463). В общей сложности за первые 15 дней ноября на остров отправились 27,2 тысячи иностранных туристов.

Ранее сообщалось, что россияне смогут дистанционно оформить банковские карты Visa и Mastercard. Так, благодаря сотрудничеству Народного банка Шри-Ланки и российского Национального инвестиционно-промышленного банка (НИПБ) соотечественники с 21 ноября смогут удаленно оформить пластик и получить его уже по приезде на курорт.

