Рынок жилья в одной европейской стране обвалился впервые за 30 лет

Bloomberg: цены на жилье в Швеции упали на 14 процентов впервые с 1990-х годов

Осенью рынок жилья в Швеции обвалился впервые с 1990-х годов. Цены на недвижимость снизились на 14 процентов по сравнению с максимальным значением в начале 2022 года — столь резкую динамику не наблюдали в европейской стране последние 30 лет, пишет Bloomberg.

По данным Valueguard, цены на жилье в стране падают седьмой месяц подряд, так как падает покупательская способность на фоне роста стоимость жизни. Аналитики отмечают, что такой обвал на рынке не характерен для Швеции — обычно коррекция цен на дома и квартиры была несильной и непродолжительной.

«Многие дома сейчас продаются по цене, близкой к запрашиваемой покупателем, клиентам почти не приходится торговаться», — отметил исполнительный директор компании Lansforsakringar Fastighetsformedling, риелтор Маркус Свонберг. Специалист ожидает, что рынок восстановится не раньше весны 2023 года. С риелтором согласны и другие опрошенные Bloomberg эксперты — по их прогнозам, цены на жилье в Швеции продолжат снижаться и могут вернуться к допандемийному уровню.

Сокращение числа сделок на рынке недвижимости фиксируют и в других западных странах, однако не во всех из них начали падать цены на жилье. Эксперты предполагают, что примерно на 20 процентов стоимость домов может снизиться в США, Канаде и Великобритании.

Ранее стало известно, что в США рекордно подешевели кредиты на жилье. Размер средней ставки по 30-летней ипотеке за неделю упал на 0,47 процентных пункта, до 6,61 процента — изменение показателя стало самым заметным с 1981 года.