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13:16, 21 ноября 2022Экономика

В Россию возобновили поставки запчастей для газовых турбин

Bergens Tidende: Bergen Engines возобновила поставки запчастей для газовых турбин в Россию

Фото: Dadang Tri / Reuters

Норвежская компания Bergen Engines, ранее заявившая о полном прекращении деятельности в России, приняла решение поставить в страну запчасти для газовых турбин. Об этом газете Bergens Tidende рассказал управляющий директор компании Йон Эрик Рев.

Комплектующие будут предназначены для ремонта 22 газовых турбин, которые Bergen Engines поставила «Русской медной компании» в 2019 году. Глава зарубежного производителя объяснил, что возобновление поставок обусловлено необходимостью выполнить долгосрочные договорные обязательства перед российской компанией. Он добавил, что решение было принято после согласования с владельцами Bergen Engines в Великобритании.

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Bergen Engines основана в 1946 году. Ее двигатели устанавливают на норвежские патрульные корабли, разведывательные суда. Также они готовятся к поставке на строящиеся ледоколы, заказчиком которых выступает Минобороны королевства. В 2021 году власти Норвегии запретили продажу российскому «Трансмашхолдингу» завода Bergen Engines, местного дочернего предприятия компании Rolls-Royce, которое производило дизельные и газопоршневые двигатели.

Ранее стало известно, что информация о подписании Ирана с Россией контракта на поставку 40 газовых турбин оказалась ложной. Ее опровергли официальные представители страны.

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Мария Грушко
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