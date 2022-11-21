Консульство в Венгрии прокомментировало информацию о выселении россиян из отеля

Консульство России в Венгрии запросило у отеля, выселившего россиян, разъяснение ситуации

Российское консульство в Венгрии прокомментировало информацию о выселении российских туристов из отеля в городе Мишкольц и сообщило, что впредь будет оперативно реагировать на подобные ситуации. Такое заявление появилось в официальном Telegram-канале посольства.

В консульстве сообщили, что дипломаты уже предпринимают попытки связаться с путешественниками, которых, согласно информации СМИ, попросили покинуть венгерскую гостиницу. В дипмиссии также уточнили, что готовы оказать россиянам помощь любого рода.

«В порядке работы с венгерской стороной осуществляется взаимодействие с мэрией города Мишкольц, а также направлен официальный запрос в указанный отель с просьбой объяснить обстоятельства произошедшего», — говорится в публикации.

Ранее российский туристический портал TourDom сообщил, что отечественных путешественников выселили из отеля в городе Мишкольц из-за их национальности. По данным источника, управляющий гостиницы попросил россиян покинуть номер, объяснив это тем, что владелец объекта — украинец, который попросил не заселять постояльцев с российским паспортом.