Украина получила от Всемирного банка 60 миллионов долларов
Украина получила от Всемирного банка 60 миллионов долларов на зарплаты государственным служащим и сотрудникам учебных учреждений. Об этом сообщает «Укринформ».
«Мы благодарны правительству Латвии и команде Всемирного банка за поддержку финансовой стабильности Украины. Привлеченные средства позволят Украине усилить финансирование для работников бюджетной сферы, а также и дальше обеспечивать устойчивое государственное управление в Украине», — заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.
50 миллионов долларов были предоставлены на льготных условиях Международной ассоциацией развития. 10 миллионов долларов также направила Латвия. Средства поступили в украинский бюджет 22 ноября.
Ранее США решили выделить Украине дополнительных 4,5 миллиарда долларов в качестве бюджетной помощи. Новый транш позволит властям страны стабилизировать экономику и поддержать работу государственных учреждений. По словам министра финансов США Джанет Йеллен, средства будут выделены Украине в ближайшие недели.