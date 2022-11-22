Украина получила от Всемирного банка 60 миллионов долларов

Украина получила от Всемирного банка 60 миллионов долларов на зарплаты госслужащим

Украина получила от Всемирного банка 60 миллионов долларов на зарплаты государственным служащим и сотрудникам учебных учреждений. Об этом сообщает «Укринформ».

«Мы благодарны правительству Латвии и команде Всемирного банка за поддержку финансовой стабильности Украины. Привлеченные средства позволят Украине усилить финансирование для работников бюджетной сферы, а также и дальше обеспечивать устойчивое государственное управление в Украине», — заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.

50 миллионов долларов были предоставлены на льготных условиях Международной ассоциацией развития. 10 миллионов долларов также направила Латвия. Средства поступили в украинский бюджет 22 ноября.

Ранее США решили выделить Украине дополнительных 4,5 миллиарда долларов в качестве бюджетной помощи. Новый транш позволит властям страны стабилизировать экономику и поддержать работу государственных учреждений. По словам министра финансов США Джанет Йеллен, средства будут выделены Украине в ближайшие недели.