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19:56, 22 ноября 2022Бывший СССР

Украина получила от Всемирного банка 60 миллионов долларов

Украина получила от Всемирного банка 60 миллионов долларов на зарплаты госслужащим

Фото: Andrew Harnik / AP

Украина получила от Всемирного банка 60 миллионов долларов на зарплаты государственным служащим и сотрудникам учебных учреждений. Об этом сообщает «Укринформ».

«Мы благодарны правительству Латвии и команде Всемирного банка за поддержку финансовой стабильности Украины. Привлеченные средства позволят Украине усилить финансирование для работников бюджетной сферы, а также и дальше обеспечивать устойчивое государственное управление в Украине», — заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.

50 миллионов долларов были предоставлены на льготных условиях Международной ассоциацией развития. 10 миллионов долларов также направила Латвия. Средства поступили в украинский бюджет 22 ноября.

Ранее США решили выделить Украине дополнительных 4,5 миллиарда долларов в качестве бюджетной помощи. Новый транш позволит властям страны стабилизировать экономику и поддержать работу государственных учреждений. По словам министра финансов США Джанет Йеллен, средства будут выделены Украине в ближайшие недели.

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Кристина Есикова
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