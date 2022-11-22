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11:23, 22 ноября 2022Экономика

В России приготовились возобновить сотрудничество с BMW, Hyundai и Kia

Калининградский «Автотор» приготовился возобновить сотрудничество с BMW, Hyundai и Kia.

Фото: Zakaria Zayane / Unsplash

Калининградский «Автотор» приготовился возобновить сотрудничество с немецким автоконцерном BMW и южнокорейскими Hyundai и Kia. Об этом РИА Новости рассказал глава совета директоров холдинга Валерий Горбунов.

При этом на настоящий момент сотрудничество с этими автомобильными брендами приостановлено. «Если они захотят вернуться, мы не будем выплескивать воду вместе с ребенком», — заметил Горбунов и уточнил, что потенциальное сотрудничество должно быть на взаимовыгодных условиях. Ни BMW, ни Hyundai, ни Kia пока не говорили о перспективах возвращения на российский рынок.

При этом, как говорят в «Автоторе», концерн уже нашел новых партнеров по сборке. Пока речь идет о трех компаниях, но в будущем их количество может быть увеличено. О каких именно партнерах идет речь, Горбунов говорить не стал, однако уточнил, что речь идет, в том числе, и об азиатских фирмах.

«Автотор» лишился прежних партнеров на фоне происходящего на Украине. В марте соответствующее решение принял BMW, а в октябре отказались от продолжения совместной работы Hyundai и Kia.

В ноябре стало известно, что переговоры о сборке автомобилей на заводе в Калининграде ведет китайский государственный автомобильный концерн BAIC (Beijing Automotive Industry Holding Co.). Как писала тогда газета «Ведомости», аналогичные переговоры ведутся и с подразделениями другого китайского автопроизводителя Chery

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Платон Щукин
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