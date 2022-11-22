Предложение заправлять машину маслом для фритюра оценили

Автоэксперт Ракитин усомнился, что во Франции хватит фритюрного масла для заправки авто

Автомобильный эксперт Максим Ракитин усомнился в том, что во Франции хватит фритюрного масла для заправки всех авто. Соответствующее предложение французского Сената для водителей он оценил в беседе с «Лентой.ру».

Ранее Сенат Франции разрешил гражданам страны заправлять машину вместо топлива использованным маслом для фритюра.

Технология использования масла в качестве топлива для двигателя внутреннего сгорания не новая. Например, используется рапсовое масло, и это один из самых популярных видов топлива в Бразилии Максим Ракитин автоэксперт

«Думаю, что с внесением небольших технических изменений это может работать во Франции. Но где же они возьмут такое количество масла, чтобы заправить те миллионы автомобилей, которые ездят по французским дорогам?» — задался вопросом Ракитин.

Автоэксперт отметил, что использование фритюрного масла — это хорошая идея с точки зрения утилизации: залитое в бак масло не надо сливать и перерабатывать. «Оно сгорело, вышло в атмосферу и все», — добавил он.

«Но тут большой вопрос: как к этому отнесется экология? И второй вопрос: как повлияет на ресурс мотора использование подсолнечного масла? Хотя такие опыты проводились. Говорят, что масло действительно сгорает, но этот опыт был, скажем так, лабораторный. А чтобы это было в широкой практике, чтобы всю страну пересаживать на бывшее в употреблении масло — это будет эксперимент на собственных гражданах, результаты которого мы, возможно, скоро увидим», — поделился эксперт.

Ракитин предположил, что использование масла в качестве топлива для автомобиля может быть как частным, так и государственного уровня.

«К примеру, простой Жан-Луи пожарил себе венский шницель, у него осталось масло. Он его процедил от остатков панировочных сухарей, пошел и залил в свой Peugeot. Если это будет в больших масштабах, то, наверное, французы будут продавать фритюрное масло на каких-то специальных заправках, где, помимо дизеля и бензина, будет такая обработка. Будет отдельная колонка. Так в Бразилии и сделано, кстати говоря», — отметил он.

Другой вопрос, что больших объемов фритюрного масла во Франции не будет. Не едят там столько картошки фри, чтобы обеспечить весь автопарк Франции или даже Парижа Максим Ракитин автоэксперт

16 октября сообщалось, что в Париже тысячи жителей вышли на марш против роста цен и климатического бездействия властей. Митинг организовали левая партия Жан-Люка Меланшона «Непокорившаяся Франция», партия «Европа — Экология — Зеленые», Социалистическая партия, а также нескольких профсоюзов и ассоциаций.