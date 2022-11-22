Девушка с целлюлитом снялась в лосинах вопреки неуверенности в себе

Блогерша Лорен Харрис снялась в черных лосинах вопреки неуверенности в себе

Пользовательница сети с никнеймом @laurenkellyharris снялась в лосинах вопреки неуверенности в себе. Соответствующий видеоролик появился на ее странице в TikTok.

Лорен Харрис рассказала, что является обладательницей больших бедер. По ее словам, раньше она испытывала недовольство по поводу своих недостатков во внешности, в том числе целлюлита. Однако спустя время девушка научилась принимать себя такой, какая она есть. На размещенном видео девушка показала свою фигуру в черных обтягивающих лосинах и укороченном топе. «С ума сойти, что раньше они были моей самой большой неуверенностью» — подписала она ролик.

Зрители поддержали блогершу в комментариях под публикацией. «Я не понимаю ненависти к бедрам», «У горячих девушек есть целлюлит», «Я люблю свои бедра», — высказывались они.

Ранее плюс-сайз-модель и основательница собственного бренда пляжной одежды Карина Ирби показала целлюлит на новом фото в бикини и восхитила фанатов. На размещенном снимке девушка позировала в раздельном купальнике, оформленном принтом с изображением свиней. На фото заметны жировые отложения и целлюлит на коже.