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11:41, 22 ноября 2022Россия

В части граничащего с Украиной региона аварийно отключили электроэнергию

В Белгороде аварийно отключили электричество, временно не работает часть светофоров
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

В Белгороде утром во вторник, 22 ноября, произошло аварийное отключение электроэнергии. Об этом сообщила мэрия города в Telegram-канале.

Из-за этого в городе граничащего с Украиной региона не работали светофоры на десяти перекрестках. Власти пообещали устранить проблемы со светом в течение полутора часов.

О причинах аварийного отключения не сообщалось. По состоянию на 11:40 светофоры заработали на трех из десяти неработающих перекрестков.

19 октября президент России Владимир Путин ввел в восьми регионах, в том числе в Белгородской области, средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и введение повышенного уровня безопасности на энергетических объектах.

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Анастасия Шейкина
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