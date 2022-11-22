В части граничащего с Украиной региона аварийно отключили электроэнергию

В Белгороде аварийно отключили электричество, временно не работает часть светофоров

В Белгороде утром во вторник, 22 ноября, произошло аварийное отключение электроэнергии. Об этом сообщила мэрия города в Telegram-канале.

Из-за этого в городе граничащего с Украиной региона не работали светофоры на десяти перекрестках. Власти пообещали устранить проблемы со светом в течение полутора часов.

О причинах аварийного отключения не сообщалось. По состоянию на 11:40 светофоры заработали на трех из десяти неработающих перекрестков.

19 октября президент России Владимир Путин ввел в восьми регионах, в том числе в Белгородской области, средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и введение повышенного уровня безопасности на энергетических объектах.