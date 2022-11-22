Кремль отреагировал на обеспокоенность Турции своей безопасностью

Песков заявил, что Россия с пониманием относится к обеспокоенности Турции безопасностью

Россия с пониманием относится к обеспокоенности Турцией своей безопасностью в ситуации вокруг Сирии. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

«Мы с пониманием и уважением относимся к обеспокоенности Турции в связи с обеспечением собственной безопасности, мы считаем, что это законное право Турции», — сказал представитель Кремля.

Кроме того, Песков заявил, что Москва призывает стороны воздержаться от шагов, которые могут привести к дестабилизации ситуации.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объяснил причины спецоперации на севере Сирии отказом России от ликвидации террористов в этом регионе. Он подтвердил нанесение 12 ударов в районе Кобани и добавил, что операция будет продолжена.

Эрдоган напомнил, что в 2019 году по итогам переговоров с российским коллегой в Сочи стороны заключили меморандум, где Россия взяла на себя обязательства отвести курдские вооруженные формирования от турецких границ в Сирии.