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18:41, 22 ноября 2022Силовые структуры

Зарезавшую знакомого и скинувшую его тело в болото россиянку задержали

Под Иркутском задержали 36-летнюю женщину, зарезавшую друга и скинувшую его тело в болото

Фото: Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области

В Иркутской области правоохранители задержали 36-летнюю женщину за убийство 34-летнего знакомого. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Карина Головачева.

По данным ведомства, 9 октября фигурантка выпивала с другом в СНТ «Лесник-1». Они поссорились, тогда подозреваемая взяла нож и зарезала друга. Затем они с сожителем вынесли тело погибшего в огород, после чего скинули в болото.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 105 («Убийство») Уголовного кодекса РФ. Проводится проверка показаний задержанной на месте происшествия. Отмечается, что ее сожитель проходит по делу в качестве свидетеля.

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Екатерина Власова
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