В ЕС опровергли слухи о причастности Турции к обходу санкций против России

Боррель: Турция предоставила доказательства, что не обходит антироссийские санкции ЕС

Анкара предоставила доказательства, которые говорят об отсутствии реэкспорта запрещенных санкциями товаров Евросоюза (ЕС) в Россию через Турцию, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, пишет РИА Новости.

Он опроверг слухи о причастности Турции к обходу санкций. Боррель уточнил, что обсуждал этот вопрос с министром иностранных дел страны Мевлютом Чавушоглу, который рассказал «о потоках импорта в Турцию из ЕС и по экспорту из Турции в Россию».

«Эти данные, переданные турецким министром, подтверждают в целом увеличение экспорта из Турции в Россию, но в то же время не зафиксировано увеличение импорта из ЕС в Турцию», — подчеркнул он. Боррель напомнил, что Турция не присоединялась к европейским санкциям против Москвы.

В марте глава МИД Турции Чавушоглу заявил, что санкции против Москвы не решат проблемы. Турция отказывается присоединяться к санкциям Запада против России.