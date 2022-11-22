Грабитель перепутал сообщника с полицейским и ранил его

The Mirror: грабитель случайно ранил подельника, приняв его за полицейского

Грабитель в американском городе Кэти, штат Техас, перепутал подельника с полицейским и случайно ранил его. Об этом сообщает The Mirror.

Двое грабителей оделись в защитное снаряжение полицейских города Хьюстон и попытались выбить дверь частного дома. В этот момент хозяин и двое его сыновей пытались заснуть. Они услышали громкий стук со стороны входной двери.

Когда сыновья хозяина дома вышли, чтобы оказать противодействие преступникам, те направили на них оружие и выстрелили в их направлении. В ходе стрельбы один из грабителей получил огнестрельное ранение. Вероятно, сообщник принял его за настоящего сотрудника полиции.

Получивший травму злоумышленник бросил пистолет и попытался убежать. Он сел в автомобиль темного цвета, в котором его ждал третий подельник, и скрылся с места происшествия. Один из сыновей хозяина дома подобрал пистолет и застрелил второго грабителя.

Сотрудники правоохранительных органов разыскивают двух подозреваемых — водителя и получившего ранение преступника, — которым удалось скрыться.

Ранее сообщалось, что в США грабитель попытался вломиться в дом жительницы штата Южная Каролина и неожиданно стал убийцей, до смерти напугав хозяйку. Из-за стресса у нее случился сердечный приступ, и она скончалась.

