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10:06, 22 ноября 2022Из жизни

Грабитель перепутал сообщника с полицейским и ранил его

The Mirror: грабитель случайно ранил подельника, приняв его за полицейского

Фото: Harris County Sheriff's Dept / Mirror

Грабитель в американском городе Кэти, штат Техас, перепутал подельника с полицейским и случайно ранил его. Об этом сообщает The Mirror.

Двое грабителей оделись в защитное снаряжение полицейских города Хьюстон и попытались выбить дверь частного дома. В этот момент хозяин и двое его сыновей пытались заснуть. Они услышали громкий стук со стороны входной двери.

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Когда сыновья хозяина дома вышли, чтобы оказать противодействие преступникам, те направили на них оружие и выстрелили в их направлении. В ходе стрельбы один из грабителей получил огнестрельное ранение. Вероятно, сообщник принял его за настоящего сотрудника полиции.

Получивший травму злоумышленник бросил пистолет и попытался убежать. Он сел в автомобиль темного цвета, в котором его ждал третий подельник, и скрылся с места происшествия. Один из сыновей хозяина дома подобрал пистолет и застрелил второго грабителя.

Сотрудники правоохранительных органов разыскивают двух подозреваемых — водителя и получившего ранение преступника, — которым удалось скрыться.

Ранее сообщалось, что в США грабитель попытался вломиться в дом жительницы штата Южная Каролина и неожиданно стал убийцей, до смерти напугав хозяйку. Из-за стресса у нее случился сердечный приступ, и она скончалась.

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Алиса Дмитриева
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